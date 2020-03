Najlepsze kierunki na wiosnę. Tam warto lecieć przed sezonem

Wakacje w środku lata często oznaczają męczące upały i tłumy turystów. Jeśli mamy możliwość, wybierzmy wyjazd przed sezonem - w maju. Wycieczki na ten czas można teraz zarezerwować w mocno obniżonych cenach. Wciąż niezdecydowani? Podpowiadamy, dokąd warto się wybrać wiosną i zapłacić znacznie mniej niż w sezonie.

Maj to jeden z najtańszych momentów na wyjazd w ciągu roku (iStock.com)

Maj to świetny moment na urlop. W wielu krajach możemy liczyć na kilkanaście godzin słońca i długie dni, roślinność nie jest jeszcze wysuszona przez wysokie temperatury, więc wszystko kwitnie i dodaje uroku krajobrazowi. To także świetny moment na wyjazd, jeśli lubimy zwiedzać – przed sezonem unikniemy kolejek do słynnych atrakcji, a temperatury nie utrudnią nam spacerów po mieście.

Na dodatek maj to jeden z najtańszych miesięcy na wyjazd w ciągu roku. Ceny kuszą, a w biurach podróży naprawdę jest w czym wybierać. Proponują cały wachlarz kierunków z bezpośrednim przelotem samolotem czarterowym, a wczasy można teraz kupić w ramach przedsprzedaży oferty letniej z różnymi zniżkami i bonusami.

– Przedsprzedaż lata 2020 potrwa do końca marca. Trwające w biurach podróży promocje dotyczą też wyjazdów wiosennych z wylotami w kwietniu i maju. Do końca marca zarezerwujemy wiosenne wycieczki w obniżonych cenach i z gwarancją najniższej ceny, a miejsce w samolocie i hotelu zapewni nam już wpłata samej zaliczki – mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl.

Grecja to zawsze dobry pomysł Rajskie wyspy, malownicze zatoki, światowej klasy zabytki, a na dodatek otwarci mieszkańcy i pyszne jedzenie. Grecja to prawdziwy wakacyjny raj, więc nic dziwnego, że od lat należy do najchętniej wybieranych przez Polaków na letnie wakacje. W maju krajobraz zachwyci nas jeszcze bardziej ze względu na kwitnące kwiaty i soczyście zieloną roślinność.

Wśród greckich wysp najtańsze oferty znajdziemy na Korfu, wyspie położonej w północnej części Morza Jońskiego. Tydzień w maju w świetnie ocenianym 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami spędzimy już od 1179 zł, za all inclusive w tej klasy obiekcie trzeba zapłacić od 1650 zł. Średnia temperatura wynosi od ok. 22 na początku maja do 25 st. C na koniec miesiąca. Czekają tu na nas bajeczne klify Kanału Miłości w Sidari, ruiny zamku Angelokastro położone na wzgórzu z oszałamiającym widokiem na morze czy włoski klimat i wąskie uliczki stolicy wyspy – Korfu.

Powiew egzotyki – wczasy w Dubaju Maj to ostatni dzwonek na wizytę w Dubaju, o ile nie znosimy 40-stopniowych upałów, które panują tam od czerwca. Co nie znaczy, że nie będzie gorąco – już na początku maja jest tu średnio powyżej 30 st. C. Poza kąpielami morskimi i słonecznymi czeka na nas fascynujący świat największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które rocznie odwiedza kilkanaście milionów turystów.

Znajdziemy tu najwyższy budynek świata - Burj Khalifa czy jeden z najbardziej luksusowych hoteli, przypominający kształtem żagiel Burj Al-Arab. Wrażenie robią także sztuczne wyspy, np. w kształcie palmy czy archipelag z lotu ptaka przypominający mapę świata. Dubaj pełen jest także parków tematycznych, z pewnością nie będziemy się tutaj nudzić.

Tydzień w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami kosztuje od 2100 zł, z 2 posiłkami dziennie od 2400 zł. Wakacje all inclusive w Emiratach wiążą się z dużo wyższymi kosztami – trzeba liczyć się z wydatkiem min. 4-5 tys. zł. Wówczas jednak możemy spodziewać się obiektów najwyższej klasy – 5-gwiazdkowych, luksusowych hoteli wyróżniających się świetnym położeniem i oryginalną architekturą.

Rodzinne wczasy all inclusive za 1500 zł – Turcja i Tunezja Tunezja i Turcja kuszą hotelami z ofertą all inclusive w bardzo dobrej cenie. Jeśli na weekend majowy wybieramy się całą rodziną, a poza słońcem i ciepłem potrzebujemy obiektu ze świetną ofertą rekreacyjną i wieloma udogodnieniami dla dzieci, to Tunezja będzie strzałem w dziesiątkę. W maju jest tu średnio 23-25 st. C. All inclusive w bardzo dobrze ocenianym 4-gwiazdkowym hotelu przy plaży i z licznymi basenami zarezerwujemy już za 1500 zł.

Turcja jest teoretycznie mniej pewna jeśli chodzi o pogodę, ale w zeszłym roku temperatury w maju nie spadły ani razu poniżej 23 st. C., a kilkukrotnie przekroczyły 30 st. Znajdziemy tu obiekty wysokiej klasy, ale w przystępnej cenie. Wiele z nich, szczególnie na słynnej Riwierze Tureckiej, ma na swoim terenie aquaparki, w których, jeśli pogoda dopisze, dzieci będą szaleć przez cały dzień. Animacje w języku polskim odbywają się tylko w sezonie letnim, więc na nie się nie nastawiajmy. Tygodniowe wczasy all inclusive w 4-gwiadkowym hotelu z basenami zarezerwujemy, podobnie jak w Tunezji, już od ok. 1500 zł.