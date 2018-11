Najlepsze miasta na świecie. Warszawa w elicie

Na świecie są dziesiątki tysięcy miast i miejscowości. I choć trudno je porównywać, regularnie pojawiają się zestawienia najlepszych miast. Właśnie zaprezentowano najnowsze z nich. Kto jest najlepszy i jak w tym rankingu wypadła Polska?

Któż nie chciałby żyć w najlepszym mieście świata. Ale od razu nasuwa się pytanie, jak takie miejsce powinno w ogóle wyglądać? Wybór jednego, czy nawet kilku, wydaje się karkołomnym zadaniem. Nie przeszkadza to jednak w regularnych próbach jego zdefiniowania. W opublikowanym właśnie rankingu 100 najlepszych miast świata, zwycięzca ma oblicze Londynu . Podium uzupełniają sklasyfikowany na 2. pozycji Paryż oraz trzeci Nowy Jork . Cała trójka ma wiele punktów wspólnych – są wielomilionowymi, rozpoznawalnymi na całym świecie metropoliami i globalnymi markami. Ale to nie te czynniki były kluczowe podczas wyboru najlepszych z najlepszych.

Londyn numerem jeden

"Magnetyzm Londynu jest doskonale znany na całym świecie, a liczba gości, którzy napływają do miasta z całego świata, osiąga rekordowe pułapy. W 2017 r. było to 19,8 mln osób, czyli o blisko milion więcej niż w roku wcześniejszym, który także był rekordowy" ‒ możemy przeczytać w raporcie. "Prawdopodobnie najbardziej niezwykła jest tutejsza scena kulinarna, która w tym roku zdetronizowała Tokio ".

Nazywany często stolicą świata Nowy Jork, który jest chyba najlepiej rozpoznawalną metropolią świata, musiał się zadowolić "dopiero" trzecią pozycją. Doceniono różnorodność miasta, w którym każda dzielnica ma coś ciekawego do zaoferowania. Amerykańskie miasto może się wciąż też pochwalić najmocniejszą ofertą kulturalną. Gdyby pod uwagę brano wyłącznie ten jeden czynnik, to Nowy Jork nie miałby sobie równych. Mimo niewątpliwego bogactwa, gdy chodzi o atrakcje dla mieszkańców i przyjezdnych, miasto wciąż dynamicznie się rozwija, a wkrótce do użytku oddane zostaną kolejne przybytki, które mają szansę podbić serca miejscowych oraz turystów. Wśród nich wymieniane jest m.in. nowe Muzeum Statuy Wolności. Coraz większe tłumy przyciąga z roku na rok Whitney Museum, które od niedawna posiada nowy budynek. Obiekt z miejsca stał się jednym z symboli Nowego Jorku i miejscem, którego nie wolno ominąć podczas zwiedzania. Jak zauważają autorzy podsumowania, wciąż rośnie w siłę także centrum kultury i sztuki Lehman Center for the Performing Arts w Bronksie.