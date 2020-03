"Nie panikuj". Włoskie miasteczko zaprasza turystów

Koronawirus szaleje we Włoszech coraz bardziej. Mimo to burmistrz sycylijskiego miasta Agrigento zaprasza do zwiedzania. Przekonuje turystów, że w miasteczku nie ma wirusa, a "piękno nie ma kwarantanny". Na miejscu czekają pozostałości greckich świątyń i świetnie zachowane zabytki.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Promocja miasta w tak kryzysowym momencie to odważne posunięcie burmistrza (Pixabay.com)

Branża turystyczna we Włoszech cierpi z powodu epidemii groźnego wirusa. W wielu miastach, w tym w Rzymie i Wenecji masowo odwoływane są rezerwacje. I mimo iż władze niektórych krajów odradzają swoim obywatelom podróż do Włoch, to Lillo Firetto, burmistrz Agrigento, wystosował pełen aluzji apel.

"Daj się zarazić historią" – słyszymy na nagraniu, które Firetto opublikował w mediach społecznościowych. - "Wakacje albo wycieczki wiosną lub latem? Oddychaj historią pełnymi płucami. Piękno nie ma kwarantanny" – zachęca turystów spot reklamujący najsłynniejsze zabytki Agrigento.

Jak podają włoskie media, polityk zapewnia, że w rejonach Sycylii nie odnotowano żadnych przypadków zakażeń, a z powodu paniki wywołanej koronawirusem z Wuhanu znacznie ucierpiał sektor usług dla turystów. Burmistrz postanowił wesprzeć branżę turystyczną przed sezonem wiosenno-letnim i zachęcić turystów do przyjazdu.

Stock Adobe Podziel się

Agrigento to miasto na południu Sycylii, które kojarzy się głównie z Doliną Świątyń (Valle dei Templi), czyli rozległym stanowiskiem archeologicznym z czasów Wielkiej Grecji. Niedaleko Agrigento znajdują się też słynne białe klify nazywane Schodami Turków.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: Efekt koronawirusa. NASA publikuje zdjęcia z kosmosu