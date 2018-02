Wakacje na Sycylii. Wszystko, co musisz wiedzieć o włoskiej wyspie

W tym roku planujesz wakacje w słonecznej Italii? Gorąco polecamy Sycylię! Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze hotelu i co zrobić, aby urlop we Włoszech był udany.

Sycylia – wakacje z gwiazdami

Sycylia jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym . W tym swoistym tyglu kultur oraz zwyczajów znajdziemy odbicie najeźdźców z przeszłości: Arabów, Normandów, Wenecjan. Ma to przełożenie na niepowtarzalne zabytki, starożytne miasta i niesamowitą kuchnię. A jeśli dodamy do tego wspaniałe plaże, wulkaniczny krajobraz, przyzwoite ceny, nie dziwi popularność Sycylii wśród największych światowych gwiazd. Urlopy spędzali tutaj Elizabeth Taylor , Richardem Burtonem , Madonna czy Richard Depardieu , który miał na Sycylii posiadłość.

Sycylia – z jakich lotnisk z Polski się tu dostaniemy?

Największe polskie lotniska dzieli od Sycylii ok. 3-godzinny lot bez przesiadek. Najpopularniejsze połączenie lotnicze odbywa się z portu w Warszawie do Katanii .

Najważniejsze porty lotnicze na Sycylii to:

To korzystne propozycje, zwłaszcza dla osób, które preferują stołowanie się na mieście, w kurortach pełnych klimatycznych knajpek i restauracji. Prawie każda z popularniejszych plaż na Sycylii dysponuje barami z przekąskami, więc podczas błogiego leżakowania na wybrzeżu z pewnością nie zgłodniejemy. A jeśli wieczorem nie będzie nam się chciało wychodzić z hotelu, na miejscu można zawsze zarezerwować stolik w restauracji i wybrać coś z szerokiego i urozmaiconego menu.

Polecamy obiekty 4- lub 5-gwiazdkowe, dysponujące własnymi basenami zewnętrznymi, w niewielkiej odległości od morza z dobrym widokiem. Sprawdzajmy również opinie o każdym miejscu na portalach branżowych i stronach biur podróży, dzięki czemu zmniejszymy szanse, że pobyt w resorcie rozczaruje towarzyszy podróży. Ceny wakacji w wybranych przez nas hotelach w formule all inclusive z przelotami, są również bardzo interesujące. 7 dni takiego wypoczynku, w niezłej lokalizacji, z przelotami i transferami, to koszt co najmniej 2,4 tys. zł od osoby.