Niedoceniana perełka na południu Europy. Marmur i plaże jak na Wyspach Kanaryjskich

Jak dojechać?

Na wyspę Naksos można dotrzeć na dwa sposoby - samolotem z Aten (loty w przystępnych cenach oferuje m.in. linia lotnicza Aegean) lub promem, zarówno z portu Pireus (czas rejsu to około 5 godzin) bądź innych wysp archipelagu Cyklad. Przewoźnicy, tacy jak Hellenic Seways czy Seajets, oferują co najmniej kilka połączeń dziennie na Naksos m.in. z Mykonos lub Paros. Ceny biletów w jedną stronę, w zależności od portu rozpoczynają się już od około 30 euro (około 130 zł). Loty do Aten z Warszawy oferuje m.in. tania linia lotnicza Raynair.