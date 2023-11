Niezwykłe wideo z Tatr. Tego nikt się nie spodziewał

Inni z kolei nie popierają reakcji turysty. "Zamiast odejść, to ludzie nie wiem na co czekają. Na fajne foto, a jak dostałby porożem, to by była wielka afera. To są dzikie zwierzęta, widzisz, odejdź, nie podchodź. Nie czekaj aż zwierzę podejdzie", "Gorzej by było, jakby nadział na rogi tego, co wąchał" - argumentują.