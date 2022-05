Noclegi ze zwierzętami kością niezgody. "Większy syf robią dzieci"

Nie zabrakło również opinii osób, które wynajmują apartamenty czy domki turystom i nie mają nic przeciwko zwierzętom. "Przyjmuje gości z psami i z dziećmi, nie biorę dodatkowych opłat. Psy nie zniszczyły nam nigdy apartamentu, a ludzie i owszem. Mamy bardzo dobre oceny za czystość, bo co ciekawe goście z psami bardzo o to dbają. Pies to członek rodziny, u nas ma takie same prawa" - napisała jedna z właścicielek obiektu noclegowego, a jej komentarz polubiło 80 osób.