Nowe połączenie do Uzbekistanu. Całkiem prawdopodobne

Czy Wizz Air poszerzy siatkę połączeń o Uzbekistan? Władze lokalne zabiegają o otwarcie nowej trasy. Jeśli tak się stanie, będziemy mogli zwiedzać, bogate w zabytki, Samarkandę czy Taszkient.

Lokalne media podały informacje, że władze lotniska oraz regionu Nawoi spotkały się kilka dni temu z prezesem Wizz Aira Jozsefem Varadim i rozmawiały na temat utworzenia nowej trasy. Loty byłyby realizowane z Budapesztu, ale nie do stolicy, czyli Taszkientu, ale do miejscowości Nawoi – położonej ok. 150 km na północny zachód od Samarkandy.