Odwołują rejsy. Wydano najwyższy alert ostrzegający przed wyjazdami w ten rejon

Amerykański Departament Stanu oznaczył Manzanillo, największe miasto stanu Colima w Meksyku, poziomem ostrzeżenia 4: "Nie podróżuj". Jest to najwyższy możliwy alert. To skłoniło armatora Royal Caribbean do zawieszenia rejsów do tego celu. Uznano go za zagrażający życiu podróżnych - informuje "New York Post".