Opublikowano nowe rozporządzenie. Wiadomo, co z testami dla wracających spoza Schengen

Jak zapisano w rozporządzeniu, każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen i będzie chciała uniknąć kwarantanny, musi wykonać okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Test - nie wskazano, że musi być to badanie PCR - należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, z tego obowiązku nie będzie zwalniało bycie zaszczepionym.