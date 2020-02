Oszpecono wnętrze schroniska. Miało być wpisane do rejestru zabytków

Schronisko Murowaniec na Hali Gąsienicowej to zabytkowe miejsce. Gdy otwarto je po remoncie, z niesmakiem zauważono, że sufit w jadalni pokrywają rury i zraszacze systemu przeciwpożarowego. To znacznie szpeci wnętrze.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", której sprawę zgłosili taternicy, PTTK, odpowiedzialne za zarządzanie schroniskami w Tatrach, nie ukrywa, że "nie jest dumne z tego, jak wygląda teraz wnętrze schroniska". Nie było jednak ono wpisane do rejestru zabytków, a jedynie do ewidencji. Jerzy Kalarus, prezes spółki PTTK twierdzi, że to ekspertyzy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zadecydowały o zamontowaniu rurek pod sufitem. Miało się to stać zanim odebrano od konserwatora zabytków pismo z informacją o wpisaniu schroniska do rejestru.