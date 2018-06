Piękne miejsca mniej niż 100 km od polskiej granicy. Idealne na krótki wyjazd

Wakacje sprzyjają jednodniowym czy weekendowym wycieczkom. Na krótki wypad warto wybrać się do miejsc położonych tuż za granicami naszego kraju. W ramach akcji #WPnaLato przedstawiamy kilka magicznych atrakcji oddalonych jedynie kilkadziesiąt kilometrów od Polski.

Niemcy - nadbałtyckie kurorty i niezwykły park

Uznam to bałtycka wyspa na pograniczu Polski i Niemiec. Znajduje się na niej wiele kurortów i sanatoriów, a turystów przyciągają przepiękne piaszczyste plaże i doskonałe warunki do jazdy na rowerze. Jednym z ciekawszych miejsc jest Ahlbeck, będące dzielnicą gminy Heringsdorf. Znajduje się tu XIX-wieczne zabytkowe molo , wysunięte 280 m w głąb morza. Miejscowość słynie także z kąpieli morsów, które odbywają się tutaj w Walentynki od prawie 20 lat.

Park Mużakowski to największy i najsłynniejszy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech . Jest także jedynym na świecie dwupaństwowym parkiem krajobrazowym. Rozciąga się na powierzchni ponad 5 km kw. Położony jest po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, będącej granicą polsko-niemiecką. Centrum parku znajduje się w niemieckiej miejscowości Bad Muskau. W lipcu 2004 r. park został wpisany na listę UNESCO. Do jego największych atrakcji należy renesansowy Nowy Zamek z XVI wieku .

Czechy - niezwykłe skalne miasto

Skały Adrszpasko-Cieplickie to masyw górski w Czechach, zbudowany z piaskowców i będący fragmentem Gór Stołowych. Należy do największych atrakcji turystycznych naszych południowych sąsiadów. Znajdują się tu skalne labirynty i iglice, ruiny zamków i punkty widokowe. Ze względu na działanie wody, mrozu i wiatru są one podzielone licznymi kanionami i szczelinami.