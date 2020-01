"Pijany jak Polak". Co oznacza słynne francuskie powiedzenie?

Słysząc z ust Francuzów znamienne "soûl comme un Polonais", wielu naszych rodaków zastanawia się, jak zareagować. To obelga? A może komplement? Wyjaśniamy, skąd wzięło się to powiedzenie i co ono właściwie oznacza.

Znaczenie powiedzenia uległo zmianie na przestrzeni lat (Shutterstock.com)

"Pijany jak Polak" – to brew pozorom nie zniewaga ani policzek w twarz. Powiedzenie to oznacza osobę, która mimo spożycia dużej ilości alkoholu potrafi zachować trzeźwe myślenie i sprawność fizyczną. Innymi słowy chodzi o "twardego zawodnika", czyli człowieka z "mocną głową".

Powiedzenie to może też oznaczać osobę, która cechuje się ponadprzeciętną odwagą i brawurą. Kiedyś miało ono neutralne, a nawet pozytywne zabarwienie semantyczne. Dziś niestety, wraz z upływem czasu i odejściem w niepamięć etymologii zwrotu, przybrało ono w mowie potocznej negatywne znaczenie i często oznacza... mocno pijanego człowieka.

Geneza zwrotu sięga czasów napoleońskich i postawy polskich żołnierzy podczas wypraw wojennych. Polacy od wieków znani są z tego, że nie stronią od alkoholu, a gdy wypiją stają się waleczni. "Trzeba być pijanym, by wykonać takie polecenie" – miał powiedzieć jeden z generałów Bonapartego, gdy ten rozkazał szarżować wąwóz na przełęczy Somossiera w 1808 r.

Hiszpanie ponieśli wówczas klęskę w krwawej bitwie z Polakami, a zazdrośni generałowie francuscy mieli donieść cesarzowi, że żołnierze są pijani. "A zatem panowie, następnym razem bądźcie pijani jak Polacy" – miał odrzec Napoleon. Teraz, gdy usłyszycie z ust Francuzów podobne słowa, możecie przypomnieć im ich pierwotne znaczenie. Niech nie będą zazdrośni o nasze "mocne głowy".