Planujemy urlop zimą. TOP 5 ciepłych kierunków na zimę

Na tegoroczne zimowe wakacje wybraliśmy kierunki zarówno najpopularniejsze, jak i te najciekawsze. I w niewygórowanych cenach. Przedstawiamy cieplutkie Egipt, Dominikanę na Karaibach, Portugalię, Tajlandię oraz Wyspy Kanaryjskie na terenie Hiszpanii.

Urlop zimą to przede wszystkim plażowanie pod ciepłymi promieniami słońca (Fotolia)

Egipt na zimowe wakacje

Naszą wyliczankę zaczynamy od Egiptu. To zdecydowanie najpopularniejszy i jeden z najtańszych kierunków całorocznych, bardzo chętnie odwiedzany również w najchłodniejszych miesiącach w roku. Zima w Egipcie oznacza bowiem 24 st. C w ciągu dnia w grudniu i taką samą temperaturę wody morskiej. W styczniu i w lutym doświadczmy jedynie o 1-2 kreski mniej, a nocą powietrze ochładza się do minimalnie 14 st. C. Przyjemny klimat Egiptu zimą i świeże powietrze pozwala zarówno wypocząć na pięknych plażach, ładnie się opalić i uprawiać sporty wodne, jak i zwiedzać interesujące miejsca i zabytki bez żaru lejącego się z bezchmurnego nieba – latem całe tygodnie z ponad 35 st. C to tutaj chleb powszedni. Od marca temperatury już stopniowo wzrastają.

Tanie wakacje w Egipcie w zimie upolujemy i w opcji last minute i first minute. Zwracajmy uwagę na hotele 3-gwiazdkowe i wyżej z lokalizacją bezpośrednio przy plaży. Pierwsza linia brzegowa wcale nie odbija się aż tak bardzo na wygórowanej cenie wycieczki.

Dominikana nie tylko na podróż poślubną

Republika Dominikańska na wyspie Haiti to jeden z najładniejszych zakątków na Karaibach. Egzotyczny kraj na Oceanie Atlantyckim oblewa również Morze Karaibskie. Doliczono się tutaj 600 km boskich plaż, głównie z drobniutkim, jasnym piaskiem, otoczonych soczyście zieloną roślinnością. Pełno tutaj parków narodowych, porozsiewanych po dżungli, wodospadów, kanionów, okazji do nurkowania niedaleko brzegu wśród delfinów, lotów balonem czy konnych przejażdżek. Krajobrazy zachwycają, a kuchnia, tradycja, kultura i zabytki przyciągają przyjezdnych jak magnes.

Dominikana od lat znajduje się w czołówce kierunków turystycznych uwielbianych przez zakochane pary, biorące ślub w rajskiej scenerii oraz nowożeńców, prawie masowo pielgrzymujących w tą część wysp na romantyczną podróż poślubną. Tropikalny klimat Dominikany, serdeczni mieszkańcy i spokojna atmosfera bardzo temu sprzyjają. Na nadchodzącą zimę poszukajcie ofert pobytów 14-dniowych w cenie 1 tygodnia.

Portugalia tańsza już zimą

Portugalia zimą to świetny pomysł. Upałów nie będzie, a ceny wyjazdów z Polski oraz liczba turystów maleją. Możemy wybrać się do części kontynentalnej kraju, dzielącego Półwysep Iberyjski z Hiszpanią albo zdecydować się na wakacje na Maderze, wyspie wiecznej wiosny z zawsze zielonymi lasami wawrzynowymi figurującymi na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To prastary relikt przyrodniczy, wokół którego wiją się tutejsze szlaki turystyczne.

Od grudnia do kwietnia na Maderze powietrze jest przyjemnie kojące z przeciętnie 19 st. C w ciągu dnia i bardzo zbliżoną temperaturą oceanu, umożliwiającą całoroczne kąpiele w czystej wodzie. Na noc przyda się coś cieplejszego (13 st. C), ale w dzień ucieszy nas sporo słońca. A na wyspie na turystów czekają takie niezapomniane zakątki, jak naturalne baseny Porto Moniz, wioska Curral das Freiras w okrytej zazwyczaj mgłą głębokiej dolinie oraz powulkaniczne jaskinie Sao Vicente w naprawdę niesamowitym, podziemnym labiryncie.

Przyjezdnych urzekają również dolina Rabacal, miejscowość Monte na jednym ze wzgórz, charakterystyczne kolorowe domki kryte strzechą w gminie Santana czy też punkt widokowy na najwyższym w Europie klifie Cabo Girao w Camara de Lobos w pobliżu imponującej stolicy Madery, Funchal.

Na wędrówkę zdecydowanie warto wybrać się do Dwudziestu Pięciu Źródeł oraz na pobliską wysepkę Porto Santo z 9-km piaszczystą plażą, otoczoną wysokimi skałami. Cieplutka Madera porośnięta jest egzotycznymi kwiatami, eukaliptusami, gatunkami endemicznymi, pełna wzgórz, gór, lasów, skałek, pięknych plaż, a nawet czarnego piasku powulkanicznego – krajobraz wyspy godzien jest chociaż jednokrotnego odwiedzenia jej minimum na tydzień. Portugalski zakątek to swoista atlantycka perełka, gdzie spróbujemy pysznego lokalnego wina, zaznajomimy się z ciekawą sztuką uliczną, przejdziemy się ogrodami w rozległych posiadłościach, odkryjemy ukryte pośród klifów zatoczki i sfotografujemy najlepsze zabytki świeckie i sakralne.

Tajlandia – wakacje w egzotycznej scenerii

Najlepszym okresem na odwiedzenie tropikalnej Tajlandii jest właśnie zima. Wygrzejemy się za wszystkie czasy w przeszło 31 st. C i wykąpiemy w prawie tak samo ciepłych wodach Morza Andamańskiego. W kraju dominują szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym wejściem do wody, sporo tutaj centrów sportów wodnych z wypożyczalniami sprzętu i mekk dla nurków z całego świata.

To idealne miejsce zarówno na rodzinne wakacje z dziećmi, jak i wypad we dwoje na rocznicę ślubu. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo parków rozrywki ze spektaklami i wizualizacjami, akwariów, ogrodów botanicznych, starsi mają w Tajlandii co zwiedzać – od imponujących świątyń z posągami Buddy, po cudowne wysepki, zatoczki czy plenery znane z hollywoodzkich produkcji (chociażby ”Niebiańska plaża” z Leonardo DiCaprio i ”Człowiek ze złotym pistoletem” z Rogerem Moorem). Tajlandia kusi też boskimi krajobrazami, walorami naturalnymi i nieskażoną przyrodą oraz ciekawymi potrawami kuchni azjatyckiej.

Wyspy Kanaryjskie zimą

Archipelag Wysp Kanaryjskich to część Hiszpanii niezwykle popularna cały rok. Polacy szczególnie upodobali sobie ten kierunek turystyczny od późnej jesieni do wiosny. Zimą bliskość Afryki jest na Kanarach szczególnie odczuwalna w powietrzu, a temperatury wzrastają ku wschodowi. Najcieplejsze z wysp to Lanzarote, Fuerteventura i Gran Canaria, tam również odnotowuje się najniższe w ciągu roku opady deszczu.

Ten europejski zakątek uwielbiają miłośnicy sportów wodnych, a wiejące tutaj wiatry stwarzają wprost idealny klimat do uprawiania windsurfingu czy kitesurfingu. Najlepsze warunki dostrzega się na północy każdej z Wysp Kanaryjskich, południe jest zazwyczaj nieco cieplejsze i łagodniejsze, jakby bardziej do samego beztroskiego plażowania i pływania. Chłodniejsze miesiące to mniej turystów i ceny spadające miejscami nawet o połowę. Każda z głównych wysp archipelagu ma własne lotnisko i dysponuje odmiennymi atrakcjami dla przyjezdnych oraz atmosferą. Sprawdź je zimą!

