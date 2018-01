Planujesz wakacje? Masz jeszcze 10 dni na zakup biletu lotniczego

Pierwsze dwa tygodnie stycznia to najlepszy moment na rezerwację lotów. W ofercie przewoźników znajdziemy obecnie najtańsze bilety. Od połowy miesiąca ceny połączeń będą rosnąć. Następna taka okazja trafi się dopiero w listopadzie.



W styczniu można kupić wyjątkowo tanie bilety lotnicze na grecką wyspę Korfu (Shutterstock.com)

Styczeń i listopad to dwa miesiące, w których można liczyć na najtańsze ceny lotów. Na początku roku ceny są niskie, ale już w połowie miesiąca turyści zaczynają planować wakacje i interesować się lotami, co sprawia, że loty drożeją. Kulminacja następuje w marcu – wówczas obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania lotami. Ceny utrzymują się do wakacji włącznie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie okazje można złapać w styczniu. Dokąd można kupić najtańsze bilety?

Europejskie metropolie od 39 zł

Najtańsze są city breaki do europejskich metropolii. Przykładowo z Krakowa do Berlina polecimy za 39 zł w dwie strony (17-20.01, Ryanair), a z Poznania do Londynu za 66 zł (17-18.01, Ryanair). Za 78 zł polecimy z Warszawy do Bratysławy (21-23.03, Wizz Air), a do Mediolanu z Katowic (6-13.02 Wizz Air). Kilkudniowy wypad do tych miast to świetny pomysł na którtki i tani urlop lub po prostu weekend. Na miejscu atrakcji nie brakuje.

Jeśli jednak marzą nam się dłuższe wakacje, to nie ma co zwlekać z kupnem biletów. Właśnie teraz w świetnych cenach można kupić bilety m.in. do Grecji czy Chorwacji.

Greckie wakacje tanimi liniami od 141 zł

Od kilku lat niekwestionowanym wakacyjnym hitem Polaków jest Grecja. Większość stawia na wczasy z biurem podróży, ale można je zorganizować także samodzielnie. W ofercie tanich linii znajduje się coraz więcej greckich zakątków. Znaleźliśmy świetne ceny lotów na Korfu. W kwietniu w dwie strony z Katowic i Rzeszowa dotrzemy na grecką wyspę za 141 zł (16-23.04, Ryanair z Katowic, 8-15.04, Ryanair z Rzeszowa).

Korfu jest najbardziej na północ wysuniętą z Wysp Jońskich. Warto zobaczyć stolicę wyspy - Kerkyrę. 3 km na południe leży zaś Kanoni z bajecznymi widokami na zatokę z dwiema wysepkami. Jedną z nich jest Vlacherne, na której mieści się XVII-wieczny klasztor żeński. Druga to słynna Pondikinissi, czyli Wyspa Mysia. Najlepsze plaże znajdują się na zachodnim wybrzeżu: Pelekas oraz Myrtiotissa.

Świetne oferty można znaleźć także do Grecji kontynentalnej. Do Salonik w kwietniu polecimy z Warszawy za 185 zł (20-24.04, Ryanair). Stamtąd mamy blisko do kurortów na półwyspie Chalkidiki.

Shutterstock.com

Ten zakątek Hellady był prawdziwym hitem pod koniec lat 90., gdy Polacy zaczęli masowo wyjeżdżać na zagraniczne wczasy autokarowe. Podobnie jak włoskie Rimini czy hiszpańska Costa Brava szybko stał się skupiskiem hoteli, a zjeżdżające tu grupy turystów stopniowo degradowały środowisko, zaśmiecając plaże. Wraz ze wzrostem popularności wycieczek lotniczych, moda na Chalkidiki się jednak skończyła. Polacy woleli zapłacić więcej i wypoczywać na Krecie czy Rodos. Półwysep Chalcydycki na tym skorzystał - przez ostatnie lata przeszedł metamorfozę i już nie jest postrzegany jako tani kierunek na wczasy nad morzem, tylko wyjątkowe miejsce z masą atrakcji i wspaniałymi widokami.

Chorwacja – ukochany kierunek Polaków od 205 zł

Kilometry plaż, tysiące wysp i lazurowa woda Adriatyku sprawiają, że Chorwacja od lat należy do ukochanych kierunków urlopowych Polaków. Z jednej strony oferuje wspaniałe wybrzeże i starożytne miasta, z drugiej dzikie górskie szczyty i parki narodowe z nieskażoną przyrodą.

Shutterstock.com

Gościnność mieszkańców, z którymi często łatwiej dogadać się po polsku niż po angielsku, przyciąga niektórych turystów co roku w te same miejsca. Choć ceny nie są tak niskie jak dekadę temu, wciąż można znaleźć pensjonaty i restauracyjki, w których nie wydamy majątku. Do Zadaru w północnej Dalmacji polecimy w kwietniu z Warszawy, z jedną przesiadką w Brukseli, za 205 zł (12-17.04, Ryanair).

Malta - mała wyspa z wielkim potencjałem od 201 zł

Polacy coraz chętniej decydują się na urlop na Malcie. Ze względu na pewną pogodę i niskie ceny wyspa z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności. Najdalej na południe wysunięte państwo w Europie to wspaniały klimat, turkusowe morze i setki obiektów zabytkowych. Średnia roczna temperatura to przyjemne 23 st. C. Stolica – Valletta – uznawana jest za najbardziej słoneczną miejscowość w Europie. Punktem obowiązkowym podczas pobytu na Malcie jest także wycieczka statkiem do Błękitnej Laguny na Comino. To jedno z najsłynniejszych miejsc archipelagu. Do pocztówkowych miejsc należy Marsaxlokk, rybacka wioska, która słynie z kolorowych łódek. Za przelot w dwie strony pod koniec marca z Katowic zapłacimy 201 zł (Wizz Air), z Wrocławia 209 (Ryanair), a z Poznania 213 zł (Ryanair).