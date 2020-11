Pochwalił się trikiem na darmowy bagaż. Kara była bezlitosna

Zakaz lotów za manipulację informacjami

Sposób na darmowy bagaż nie spodobał się za to przedstawicielom linii lotniczej Spirit Airlines. Do cwanegopasażera napisano list, którym poinformowano go o co najmniej dwuletnim zakazie podróżowania tymi liniami. Każdy zakupiony przez niego bilet przepadnie bez możliwości zwrotu pieniędzy.