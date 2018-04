Pomorze Zachodnie to nie tylko plaże. Interesujące atrakcje nadmorskich miast

Choć niektórym mogłoby się wydawać, że Bałtyk wygląda wszędzie tak samo, to są w błędzie. Istnieje wiele miejsc, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na długie plaże i kąpieliska. Pomorze Zachodnie ma w tym względzie wiele do zaoferowania.

Z zachodu na wschód

Ci, którzy nie mają ochoty na przebywanie pod ziemią, mogą wybrać się do Wolińskiego Parku Narodowego . Poza obcowaniem z naturą warto zwrócić uwagę na pozostałości średniowiecznego grodu na najwyższym punkcie wyspy. To tam znaleziono ślady najstarszego kościoła na Pomorzu. Będąc w parku warto wybrać się na taras widokowy, z którego rozpościera się widok na cały Zalew Szczeciński. Innymi godnymi polecenia miejscami w parku jest nadmorskie głazowisko, tak zwane Głazy Piastowskie oraz zagroda żubrów. Obowiązkowym punktem wycieczki są również klify wraz z punktem widokowym na Kawczej Górze.

Dom Kata i bajeczne ogrody

Choć wiele osób odwiedza Koszalin ze względu na bliskość Bałtyku, to godnym odwiedzenia miejscem jest również siedziba Teatru Propozycji "Dialog". Gotycka kamieniczka postawiona wzdłuż dawnych murów miejskich niegdyś cieszyła się złą sławą, była bowiem siedzibą koszalińskiego kata. Ostatni wykonany przez niego wyrok miał miejsce w 1893 roku, a w kamienicy mieszkał aż do lat 30. XX wieku. Ponad 40 proc. miasta zajmują tereny zielone. Ciekawą odmianą od miejskich parków i zieleńców jest kompleks Ogrodów Tematycznych Hortulus, położony w Dobrzycy. Rozciągające się na ogromnej powierzchni ogrody z unikalną architekturą śródziemnomorską, francuską czy japońską wyglądają niesamowicie zarówno latem, jak i zimą.

Ruchome piaski polskiej Sahary

Wybierając się na wakacje w okolice Ustki i Łeby warto wstąpić do Sowińskiego Parku Narodowego chociażby po to, by podziwiać słynne ruchome wydmy. Wysokie na około 40 metrów wzgórza poruszają się z prędkością 1,6 km rocznie w kierunku południowo-wschodnim, zasypują wszystko, co stanie im na drodze. Widok drzew pokrytych piaskiem po same czubki jest wart zobaczenia. Okolice Sowińskiego Parku Narodowego są często określane przez turystów jako "polska Sahara".