Poruszenie w Paryżu. Czekano na to pięć lat

Dzwony uruchomiono ok. godziny 10:30, co przyciągnęło uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów zgromadzonych w okolicy. - To pierwszy raz, gdy wszystkie dzwony brzmią razem od czasu pożaru - powiedział Philippe Jost, szef instytucji publicznej nadzorującej odbudowę katedry. Podkreślił, że jest to ważny etap w procesie rekonstrukcji tego wyjątkowego zabytku.