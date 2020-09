Prudnik, urokliwe miasto na pograniczu polsko-czeskim

Dawniej Prudnik nazywano „najpiękniejszą miejscowością wycieczkową Górnego Śląska”. Dziś miasto na pograniczu Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich (Góry Opawskie) z dumą sięga do tej tradycji, oferując nietuzinkowe walory turystyczne i krajoznawcze.

Prudnik zaskakuje już u swoich bram, prezentując jedną z piękniejszych panoram miejskich w Polsce. Wieże Prudnika wspaniale komponują się na tle masywu Biskupiej Kopy (890 m n.p.m.). Obszar miasta w swoich granicach położony jest na wysokości od 238 do 400 m n.p.m., co sprawia, że jego krajobraz jest ciekawy i urozmaicony. Najlepiej to sprawdzić spacerując liczącymi kilkadziesiąt metrów długości schodami ulic Kołłątaja i Stromej łączące starówkę z dzielnicą nadrzeczną. Samo śródmieście z trzech stron otaczają rzeki Prudnik i Złoty Potok.

Południe miasta położone jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz Obszaru Natura 2000. Zaciszne lasy pełne są oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i obiektów historycznych. W Prudniku rozpoczyna się liczący przeszło 440 km Główny Szlak Sudecki, jeden z dwóch najważniejszych tras oznakowanych pieszych w polskich górach. Turyści kończący trasę w Prudniku otrzymują pamiątkowy certyfikat.

Spacerowicze i miłośnicy joggingu korzystają z licznych ścieżek spacerowych w południowej, podgórskiej części miasta (ul. Dąbrowskiego), na stokach Koziej Góry, wokół stawu przy ul. Poniatowskiego (z platformami widokowymi) oraz z dwóch parków – zabytkowego Miejskiego i „Przy Świętym Źródle”. Miłośnikom przyrody z pewnością przypadnie do gustu rozległa łąka kwietna przy ul. Łokietka.

Dogodne położenie miasta sprawia, że Prudnik jest bazą wypadową na polsko-czeskim pograniczu. Nie jest przypadkiem, że to z tego miejsca wyruszają cykliści, by zdobywać najpiękniejsze góry i wzniesienia Sudetów Wschodnich – Jesioników, drugiego pod względem wysokości pasma Republiki Czeskiej. Łącznikiem polsko-czeskich ścieżek rowerowych jest 10-kilometrowa trasa z Prudnika przez Dębowiec do Jindřichova (dla rowerów turystycznych). Równie ciekawa jest licząca ponad 20 km ścieżka rowerowa (nawierzchnia asfaltowa) z Prudnika przez Lubrzę (pomnikowa aleja lipowa) do Białej (cm. żydowski) i Mosznej (zamek). Każda z nich jest bezpieczna – oddzielona od ruchu samochodowego. Szczególna rola turystyki rowerowej i kolarstwa w Prudniku to wynik tradycji. Z ziemi prudnickiej pochodzą mistrzowie polskiego kolarstwa: Stanisław Szozda i Franciszek Surmiński. Temu pierwszemu poświęcony jest memoriał – kryterium uliczne, odbywające się we wrześniu. Z kolei w kwietniu organizowany jest Rowerowy Rajd Turystyczny „Śladami Franciszka Surmińskiego i Stanisława Szozdy – legend polskiego kolarstwa”.

Raz w roku odbywa się długodystansowy Rajd Prudnik – Pradziad, którego celem jest zdobycie pieszo w ciągu kilkunastu godzin najwyższego szczytu Jesioników, idąc z Prudnika (ok. 55 km szlakami turystycznymi).

Na turystów czeka w Prudniku wiele zabytków, a ich zwiedzenie ułatwi utworzony w 2019 r. oznakowany Szlak Miejski (dł. 4,5 km). Na szczególną uwagę zasługuje XIII-wieczna Wieża Woka, najstarsza wieża zamku prywatnego w Polsce (dostępna jako punkt widokowy). Na Rynku wznosi się klasycystyczny ratusz z liczącą 63 m (!) wieżą, który otaczają XVII- i XVIII-wieczne pomniki: kolumna maryjna, fontanna oraz statua św. Jana Nepomucena. Pozostałością średniowiecznych miejskich murów obronnych są dwie wieże Arsenału oraz Wieża Bramy Dolnej. Cennym zabytkiem śląskiego baroku jest kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła. Unikalny zespół zabudowy tworzą zabudowania klasztoru i b. szpitala bonifratrów z kościołem pw. śś. Piotra i Pawła.

Okazałe budowle sprzed wieków są odbiciem dawnego znaczenia miasta. Pod koniec XVIII w. Prudnik był największym miastem Górnego Śląska, posiadał największe lasy komunalne w tym regionie oraz największą liczbę wsi – 11, w których żyło 3,5 tys. poddanych, więcej niż w samym mieście.

Osobny rozdział stanowią budowle związane z przemysłem i dawną fabryką włókienniczą „S. Fränkel” (po II wojnie światowej „Frotex”), jedne z największych zakładów tekstylnym Europy Środkowej przełomu XIX i XX w. – rozległe zabudowania przemysłowe przy ul. Nyskiej oraz cztery wille dawnych właścicieli (ulice: Nyska, Piastowska, Kościuszki, Parkowa).

Prudnik zapisał się w historii Polski. Przez rok (1954-55) w klasztorze oo. franciszkanów więziony był przez komunistyczne władze prymas Polski Stefan Wyszyński. To właśnie w Prudniku zrodziła się myśl odnowienia Ślubów Jasnogórskich króla Jana Kazimierza. Położony na skraju lasu klasztor z kościołem jest dziś chętnie odwiedzanym przez turystów i wiernych sanktuarium św. Józefa. W jego sąsiedztwie, na Koziej Górze, znajduje się drewniana wieża widokowa. Uwagę przyciąga amfiteatr z Grotą Lurdzką zbudowaną z czerwonego tufu wulkanicznego.

Aktywnemu wypoczynkowi sprzyja rozbudowana baza sportowa – nowoczesna, kryta pływalnia „Sójka”, basen letni przy ul. Zwycięstwa oraz kilka kompleksów z wielofunkcyjnymi boiskami i kortami tenisowymi. Na terenie miasta rozmieszczone są również siłownie oraz skatepark.

Do obiektów zapewniających doznania kulturalne i rozrywkowe należą: Kino „Diana”, Prudnicki Ośrodek Kultury oraz Arsenał i Centrum Tradycji Tkackich wchodzące w skład Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Flagowe imprezy Prudnika to, oprócz już wspomnianych: Rajd Maluchów organizowany z okazji Dnia Dziecka (pierwsza sobota czerwca), Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego (czerwiec), Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” (wrzesień), Dni Prudnika (czerwiec) oraz Prudnicki Festiwal Jazzowy (sierpień).

Prudnik i okolice posiada bogatą i urozmaiconą bazę noclegową i gastronomiczną.

W gminie Prudnik na uwagę zasługują górskie miejscowości: Chocim, Dębowiec i Wieszczyna. W tej pierwszej odbywają się cyklicznie zawody konne, w Dębowcu warto odwiedzić hodowlę alpak, z kolei zaciszna Wieszczyna zaprasza do schroniska młodzieżowego, domków letniskowych i na wieżę widokową. W tej miejscowości rozpoczyna się szlak na Biskupią Kopę przez las Rosenau oraz nowa droga do Jindřichova (również dla samochodów). W Moszczance na turystów czekają łowiska, gdzie własnoręcznie złowić można pstrąga, a ciekawostką jest okazały most kolejowy, przez który kursują transgraniczne pociągi czeskie.

Jednak Prudnik to nie tylko miejsce atrakcyjne samo w sobie. Miasto położone „w środku” między Katowicami, Wrocławiem a Ostrawą jest idealnym punktem samochodowych i autokarowych wycieczek w województwach: opolskim, śląskim, dolnośląskim i czeskich krajach: morawsko-śląskim i ołomunieckim. Z Prudnika bliżej jest do Pragi, Bratysławy i Wiednia, niż do Warszawy. To wyjątkowe miejsce na mapie Europy sprawia, że Prudnik jest miastem otwartym i przyjaznym. Nie bez powodu jest stolicą polskiej części Euroregionu Pradziad, posiada 5 miast partnerskich w Niemczech, Włoszech, Czechach i Ukrainie oraz jest członkiem europejskiej Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą odwiedzić Prudnik i jego okolicę, gmina dzięki realizacji projektu pn. „Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki”, który jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, stworzyła aplikację mobilną, która zawiera wiele cennych i praktycznych informacji. Przykładowo jeżeli ktoś pokusi się o przejście oznakowanej trasy miejskiego szlaku, postacie historyczne związane z Prudnikiem opowiedzą o jego atrakcjach. Aplikacja ułatwi również znalezienie miejsca parkingowego, restauracji, noclegu czy poinformuje o bieżących wydarzeniach.