Noclegi znikają z dnia na dzień. "To już ostatni dzwonek"

Średnia wartość dokonanej rezerwacji na ferie zimowe wynosi około 2019 zł, co świadczy o gotowości turystów do inwestowania w swój wypoczynek. - W przeliczeniu na osobę, jest to średnia wartość na poziomie około 130 zł za noc. Rosnąca popularność miejscowości górskich oraz komfortowych obiektów sugeruje, że turyści są skłonni wydać więcej, by cieszyć się udanym i komfortowym zimowym urlopem - dodaje.