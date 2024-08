Rok szkolny 2024/2025. Będzie dłużysz, ale wolnego sporo

Maj to czas egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, ale także wolnego dla tych, którzy ich nie piszą. Ten pierwszy egzonim odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja. Wówczas młodsi koledzy i koleżanki ósmoklasistów będą mogli wypoczywać w domach. Z kolei egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w dniach od 5 do 24 maja. 5, 6 i 7 maja pozostali uczniowie szkół średnich będą cieszyć się z dni wolnych.