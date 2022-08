Rosyjscy turyści na wakacjach w Europie. Tak mówią o Putinie

W Rosję wymierzono wiele sankcji, między innymi zablokowano rosyjskie banki i dostęp do międzynarodowych systemów płatniczych. Mimo to osoby nie objęte restrykcjami mogą podróżować na zasadach podobnych, jak przed wojną. Odwołane są bezpośrednie loty z Rosji do Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, ale nie znaczy to, że Rosjanie nie mogą lecieć do Paryża czy Londynu z przesiadką w Stambule, o ile oczywiście posiadają odpowiednią wizę.