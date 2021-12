Alternatywy na sylwestra. Dokąd pojechać, żeby uniknąć tłumów?

Szukając alternatywy dla Gdańska i Kołobrzegu, warto wziąć pod uwagę Krynicę Morską. Miasteczko ulokowane jest na skraju Mierzei Wiślanej - z jednej strony otaczają je wody Morza Bałtyckiego, z drugiej Zalewu Wiślanego. Zimą trudno spotkać tam tłumy, jest za to sporo ciekawych miejsc do zobaczenia. Willowa zabudowa z początku XX wieku, zabytkowa latarnia morska czy wydma Wielbłądzi Garb, skąd widać Bałtyk i Zatokę Wiślaną, a przy dobrej pogodzie również katedrę we Fromborku.