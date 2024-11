Turyści już nie muszą tłuc się godzinami autokarem. Nowe połączenia lotnicze w Egipcie

W listopadzie ruszą nowe połączenia z Kairu

To nie koniec zmian w krajowej sieci połączeń lotniczych w Egipcie sprzyjających rozwojowi turystyki. Jak podało Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego, z początkiem listopada AirCairo (spółka zależna od tej państwowej instytucji) uruchomiło regularne loty na trasie z Kairu do Asuanu i z Kairu do Abu Simbel. Samoloty na trasie Kair - Asuan latać będą 26 razy tygodniowo, a na trasie Kair - Abu Simbel 9 razy w tygodniu.