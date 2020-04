W Dolinie Pięciu Stawów widać coraz więcej zwierząt. Wszystko przez brak turystów

Tatrzański Park Narodowy, z powodu epidemii koronawirusa, podjął decyzję o zamknięciu 13 marca wszystkich szlaków w Tatrach. To jednak nie wszystko. TPN postanowił również wstrzymać rezerwacje w schroniskach, a osoby, które przebywały w nich, poproszono o powrót do domów. Nieczynne do odwołania są też od marca parkingi, informacja turystyczna oraz kolejka i wyciąg w rejonie Kasprowego Wierchu.