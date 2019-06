W tym barze serwują najbardziej obrzydliwy koktajl na świecie. Tradycja trwa od lat

Bar w Dawson City w Kanadzie znany jest na całym świecie. Serwuje whiskey z dodatkiem "trupiego" lub "kwaśnego palca". Mimo tak szokującej "wkładki" podano w historii lokalu 86 tys. drinków. I pewnie zaserwowano by ich więcej, gdyby nie to, że ten składnik się skończył. Teraz pojawiła się nadzieja.

Adam Gerle jest kierownikiem hotelu "Downtown" w Dawson City w Kanadzie. Idąc do pracy, otrzymał nietypową paczkę . Znajdował się tam duży palec u nogi. Nie przestraszył się na jego widok, ani nie zgłosił sprawy na policję. Tę nietypową zawartość przesyłki wykorzysta do serwowania koktajlu Sourtoe, z którego jego lokal jest znany na całym świecie.

Przesyłka, która dotarła do kierownika ośrodka, a raczej jej zawartość należała do Nicka Griffithsa, byłego brytyjskiego żołnierza piechoty morskiej, który stracił go podczas zimowego ultra maratonu w 2018 r. Podczas pobytu w szpitalu Brytyjczyk zaproponował podarowanie swojej części ciała hotelowi. "Z nadzieją na powrót do Jukonu i wypicie koktajlu Sourtoe z własnym palcem u nogi" - czytamy w oświadczeniu.