Wakacje w lipcu. Polecane kierunki turystyczne

Które kierunki turystyczne są najchętniej wybierane w lipcu? Po raz kolejny w czołówce są Egipt, Grecja i Bułgaria. Zapoznaj się z ciekawymi ofertami, w cenie których są już bilety lotnicze i pełne wyżywienie.

Egipt na wakacje w lipcu

Wśród najchętniej wybieranych miejsc na wakacje na lipiec jest Egipt . To od lat topowy kierunek urlopowy dla Polaków. Przyciąga tanimi wycieczkami, rozbudowaną infrastrukturą turystyczną i oczywiście piękną pogodą.

Greckie wyspy to zawsze świetny pomysł

Jak co roku Grecja króluje w każdym polskim zestawieniu najczęściej wybieranych krajów na urlop. Zazwyczaj turyści stawiają na gorące i słoneczne wyspy, takie jak Kreta , Rodos , Zakynthos , Santorini , Kos czy Kefalonia . Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno miłośnicy imprez do białego rana, rodziny z dziećmi, jak i fani zwiedzania.

W przypadku Grecji szczególnie atrakcyjnie prezentują się oferty typu last minute, zwłaszcza w formule all inclusive, gdzie na ogół możemy oszczędzić nawet połowę ceny wyjściowej. Jesteśmy więc w stanie wydać na zagraniczne wczasy mniej (wliczając w to przeloty bezpośrednie, transfery oraz pełne wyżywienie) niż na wypad nad Bałtykiem na polskim wybrzeżu.