Warszawa. Nie tylko strajk kobiet. Do centrum zjedzie ok. 250 autokarów

W Warszawie będzie dzisiaj gorąco. Co do tego nie ma wątpliwości. Gęsta i zakorkowana na co dzień Warszawa dzisiaj może przeżyć prawdziwe oblężenie. Dziesiątki, jak nie setki tysięcy protestujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji ruszają dzisiaj "Na Warszawę".