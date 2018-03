Wiosenna promocja Interrail. Już teraz zaplanuj wakacje po Europie

Bilet Interrail Global Pass umożliwia podróżowanie po 30 krajach Europy, a Interrail One Country Pass pozwala na nieograniczone podróże po wybranym państwie. Do końca marca można je kupić w promocyjnej cenie.

Bilet Interrail Global Pass upoważnia do przejazdów pociągami w 30 krajach (Shutterstock.com)

Wolisz w czasie wakacji poznawać kulturę jednego kraju czy preferujesz zwiedzanie kilku państw jednocześnie? Bilety Interrail gwarantują swobodę podróżowania dopasowaną do Twoich indywidulanych potrzeb. To dobra oferta dla osób, które w czasie podróży elastycznie zarządzają czasem.

Koleją przez Europę

Bilet Interrail Global Pass upoważnia do przejazdów pociągami w 30 krajach, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Dostępny jest w dwóch opcjach: flexi i continuous. Pierwsza z nich (flexi) umożliwia przejazdy pociągami w ramach określonego przy zakupie terminu ważności. Pasażerowie mogą wybrać 5 dowolnych dni przejazdów do wykorzystania w ciągu 15-dniowego terminu ważności albo 7, 10 lub 15 dni przejazdów w ciągu miesiąca. W przypadku drugiej opcji (continuous), pasażer może podróżować bez limitów przez 15, 22 następujących po sobie dni lub przez cały miesiąc. Najtańsza opcja dla osoby dorosłej (5 wybranych dni w ciągu 15 dni) kosztuje 269 euro (1133 zł).

Podróże po wybranym kraju

Bilet Interrail One Country Pass umożliwia wygodne podróżowanie po wybranym kraju. W ramach tej oferty dostępne są bilety typu flexi na 3, 4, 6 albo 8 dni przejazdów, do wykorzystania w ciągu miesiąca. Dodatkowo możesz łączyć podróż koleją z wycieczką statkiem, na przykład, jeśli podróżujesz z Rzymu na Sycylię, pokonasz Cieśninę Mesyńską na pokładzie specjalnego promu. Z oferty promocyjnej wyłączone są bilety na terenie państw: Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia i Szwajcaria. Z biletu One Country Pass nie można również korzystać w kraju zamieszkania.

Wiosenna promocja

W marcu obowiązują promocyjne ceny – 15 proc. na wszystkie bilety Global. Zamiast 269 euro za 5-dniowy bilet zapłacimy więc 229 (964 zł) i oszczędzimy 40 euro. Z oferty można skorzystać od razu lub w okresie 11 miesięcy od daty zakupu, co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie wiosennej lub letniej wyprawy. Aby otrzymać zniżkę 15 proc., należy nabyć bilet za pośrednictwem strony www.interrail.eu. Trafi on do nabywcy kurierem. Za taką usługę doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 15 euro. Bilet kupiony w promocji nie podlega zwrotowi lub wymianie.

TOP 5: najchętniej odwiedzane kraje z Interrail

Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Francja i Hiszpania to najchętniej odwiedzane kraje z biletami Interrail. Polacy również najczęściej wybierają Niemcy, Szwajcarię i Francję. Chętnie podróżują także po Austrii i Anglii. Najpopularniejszymi trasami są natomiast: Berlin – Praga, Hamburg – Kopenhaga, Budapeszt – Wiedeń, Praga – Wiedeń, Budapeszt – Praga. Z oferty Interrail najczęściej korzystają mieszkańcy: Anglii, Niemiec, Szwajcarii, Skandynawii i Hiszpanii. Od stycznia do sierpnia 2017 roku z biletami Global Pass i One Country Pass podróżowało ponad 225 tys. pasażerów.