Włochy. Turystka wspięła się na starożytny zabytek

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia. W sprawie wypowiedziała się dyrekcja parku archeologicznego w Pompejach, która określiła jej czyn, jako "godny ubolewania". W oficjalnym stanowisku podkreślono, że to co zrobiła było niebezpieczne zarówno dla niej, jak i dla budynku. Jak podaje portal "Ilmattino.it", dyrekcja parku pomaga policji w zidentyfikowaniu kobiety. Mogą to ułatwić imienne bilety.