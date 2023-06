Wyprawa, której nie zapomnisz do końca życia. Morze traw i koncert na tysiąc ptaków

Wielka Obwodnica Bieszczadzka zaprowadziła mnie do Ustrzyk Górnych, skąd podniszczonym asfaltowym traktem dojechałem na parking pod Tarnicą w Wołosatem. Wieś, a właściwie to co z niej zostało, jest bramą do najpiękniejszej, najdzikszej i najbardziej odległej części polskich Bieszczad. Miejsce na końcu świata z perspektywy mieszczucha z centralnej Polski.