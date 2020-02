Wyproszono ich z samolotu. Pasażerowie skarżyli się na przykry zapach

Linie lotnicze American Airlines zostały pozwane za dyskryminację na tle religijnym. Małżeństwo z małym dzieckiem czuje się poniżone, bo stewardesa wyprosiła ich z pokładu samolotu. Powód wydaje się im niedorzeczny - pilot i pasażerowie nie mogli znieść ich zapachu.

Yehuda Yosef Adler wraz z żoną i półtoraroczną córką mieli lecieć z Miami do Detroit. Niestety do podróży nie doszło. Chwilę po zajęciu miejsc podeszła do nich stewardesa i poinformowała, że ma miejsce "nagła sytuacja awaryjna", a oni muszą opuścić pokład.