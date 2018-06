Zachwycająca Słowenia. Niedoceniana perła Europy

Większość przejeżdża przez nią podczas podróży do Chorwacji, zwiedzając po drodze jedną z atrakcji. Tymczasem Słowenia w pełni zasługuje na tytuł urlopowego raju. Co warto zobaczyć?

Słowenia – wakacje wśród zieleni

Słowenia – Riwiera Słoweńska

Słowenia dysponuje jedynie kilkudziesięciokilometrowym dostępem do Morza Adriatyckiego. Zachodnia część kraju to właśnie region Primorska, zachodzący geograficznie na półwysep Istria w Chorwacji, usytuowany nieopodal Włoch, będący kiedyś częścią Austro-Węgier. Nad Zatoką Triesteńską znajdziemy takie miejscowości Riwiery Słoweńskiej, jak Piran, Ankaran (bliziutko Triestu), Izola czy portowe miasteczko Koper, którego historia sięga starożytności. W tych nadmorskich kurortach mnóstwo jest hoteli o dobrym standardzie, położonych bezpośrednio przy plaży z fantastycznymi widokami na pełne morze. A pogoda w Słowenii sprzyja wypoczynkowi na plaży, zwłaszcza w najcieplejszych miesiącach w roku – czerwcu z 25 st. C w ciągu dnia i wodą morską o temperaturze 21 st. C, lipcu (odpowiednio 28 i 23 st. C), sierpniu (27 i 25 st. C) oraz wrześniu (24 i 23 st. C). Noce latem są dosyć ciepłe, a każdego dnia doświadczymy od 7 do 9 godzin pełnego nasłonecznienia.