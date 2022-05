Zamówiły trzy dania. Musiały zapłacić ponad 7 tys. zł

Cheryl Lamphere na początku maja spędzała wakacje na Mykonos razem z przyjaciółkami. Odwiedziły one jedną z restauracji na wyspie, gdzie z menu wybrały trzy dania. Były to talerz kalmarów, makaron z homarem, sałatka oraz pieczywo. Cena każdego z nich wynosiła ok. 25 funtów (ok. 140 zł), ale porcje były naprawdę duże.