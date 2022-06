Zaobserwowano je pod Tatrami niemal rok temu. "Mogą rozmnażać się bez ograniczeń"

- Spotkanie takiego kolosa z innymi ślimakami zwykle źle się kończy dla mniejszych od niego. Poza rozkładającą się materią organiczną i grzybami pomrowy wielkie pożerają również inne ślimaki. Jak na razie nie mają one naturalnych wrogów, gdyż zwierzęta czy też ptaki żywiące się ślimakami jeszcze się ich obawiają. Nie wiedzą, co to za osobniki i czy są jadalne - wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marek Kot.