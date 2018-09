Zapomnij o tłumach. Małe kurorty w Turcji, Grecji i Bułgarii

Najchętniej wyjeżdżamy niedaleko, tam gdzie jest tanio, a pogoda nas nie zaskoczy, nawet jesienią. Część z nas preferuje wypoczynek wśród mnóstwa innych turystów, a dla tych, którzy za tłumami nie przepadają, są też inne, ciekawe kierunki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krajobraz wyspy Samos w Grecji to sporo zieleni i piękne plaże (Shutterstock.com)

Turcja – Okurcalar na Riwierze Tureckiej

Okurcalar to spokojny kurort nadmorski na słonecznej Riwierze Tureckiej usytuowany w połowie drogi między miejscowościami Alanya oraz Side. Śródziemnomorska atmosfera, czyste morze, ładne plaże (także z certyfikatem Błękitnej Flagi) sprzyjające uprawianiu sportów wodnych i zielona okolica z sosnowymi lasami i zarysem niedalekich gór sprawiają, że turystyczna wieś, tak chętnie odwiedzana przez przyjezdnych z Europy, powoli się rozrasta.

Instagram.com Podziel się

Dobrze skomunikowany region umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się autobusem bądź taksówkami chociażby do niedalekiego aquaparku, delfinarium czy na słynną plażę Kleopatry. W centrum znajdziemy restauracje, puby, sklepy, bazary z regionalnymi produktami. Poza tym sporo tutaj 5- i 4-gwiazdkowych hoteli, a klimat sprzyja wypoczynkowi bez tłumów czy głośnych atrakcji, ruchliwych miejsc czy rozrywkowej młodzieży, która wybiera tłoczniejsze i weselsze rejony Turcji.

Grecja – wyspa Samos

We wschodniej części Grecji, nieopodal Turcji, wyróżnia się najbardziej zielona, górzysta wyspa w kraju – Samos na Wyspach Egejskich, oblewana czystymi wodami Morza Ikaryjskiego. Samos jest oficjalnie częścią boskiej Hellady dopiero od nieco ponad wieku, a słynie z produkcji serów, wina muszkatel oraz jej najsłynniejszego mieszkańca, Pitagorasa. Krajobraz Samos tworzą cytrusy, różane połacie, uprawy tytoniu, a także źródła wydobycia czerwonej gliny i piaszczyste oraz kamieniste plaże.

Jednym z jej ładniejszych zakątków jest malownicze miasteczko nadmorskie Pythagorion, starożytna stolica Samos z jednym z najstarszych portów w basenie Morza Śródziemnego. Tutejsze falochrony datowane są prawdopodobnie nawet na VI w p.n.e. W tym mini kurorcie zachwyca Muzeum Archeologiczne oraz ruiny antycznej części miasta z pałacem Polikratesa, teatrem i łaźniami rzymskimi. Niedalekie stanowisko archeologiczne ze świątynią Hery i ruiny pitagorejonu figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tuż nad miasteczkiem Pitagorio natomiast znajdziemy Tunel Eupalinosa do dawnego transportu wody z gór.

Na wybrzeżu Samos w rejonie Pythagorion leży sporo niezłych hoteli, spośród których łatwo wybrać ciekawy obiekt noclegowy w jednej z pięknych zatoczek. To świetne miejsce na bezstresowy urlop bez tłumów, czy to całą rodziną z dziećmi, czy jedynie na romantyczny wypad we dwoje.

Bułgaria – Albena na jesienny urlop

Albena w Bułgarii na wybrzeżu Morza Czarnego to stosunkowo młody kurort nadmorski, który powoli rozwija się od końca lat 50., a atmosferą przypomina nieco Kołobrzeg. Zwłaszcza, jeśli uwzględnimy wakacyjny okres festiwali muzycznych czy parad, działających na turystów jak magnes. Można się wówczas zapoznać z tańcami i piosenkami ludowymi z terenu całej Europy. Okolica Albeny jest przepiękna – mnóstwo zieleni, malownicze wydmy, szeroki pas piaszczystej plaży (6 km długości i maksymalnie 100 m w najrozleglejszym miejscu) uhonorowanej Błękitną Flagą, bujna roślinność, kwitnące kwiaty i lazurowa woda z łagodnym wejściem, które ucieszy zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi. Wybrzeże jest niesamowicie słoneczne, także jesienią, kiedy to woda morska wciąż pozostaje nagrzana do 24 st. C. Jest także gdzie pospacerować, gdyż wybrzeże sąsiaduje bezpośrednio ze wzgórzami, które porastają gęste lasy. Zaplecze gastronomiczne oraz sportowe kwitnie, więc na nudę narzekać się tutaj zwyczajnie nie da. Pełna uroku Albena jest świetną alternatywą dla wiecznie zatłoczonego latem i wczesną jesienią Słonecznego Brzegu czy innych sporych, niezwykle popularnych kurortów.

Warto wynająć samochód i robić sobie wycieczki po ciekawym regionie. Z Albeny mamy 13 km do słynnego kurortu Złote Piaski, podobną odległość do Bałcziku i prawie 30 km do Warny.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl