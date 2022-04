Złe wieści z Zakopanego. Turyści nie będą zadowoleni

Zbliżająca się Wielkanoc to dla Polaków okazja do wyjazdu. Wielu decyduje się na all inclusive pod palmami, ale spora część zostaje w kraju. Wśród najpopularniejszych miejsc jak zwykle wymieniane jest Zakopane. Turyści, którzy chcą wypocząć pod Tatrami muszą za nocleg zapłacić nawet o 20 proc. niż w zeszłym roku.