Żubry uciekły z rezerwatu. Leśnicy apelują, aby zachować ostrożność

Śląscy leśnicy ostrzegają o możliwości spotkania trzech żubrów. Zwierzęta uciekły z zagrody w Jankowicach koło Pszczyny. Pracownicy Lasów Państwowych apelują, aby w przypadku napotkania zwierząt, nie zbliżać się do nich oraz niezwłocznie powiadomić służby.

Trzy żubry uciekły z rezerwatu przyrody "Żubrowisko" w Jankowicach na Śląsku. Po raz ostatni widziane były w środę, 28 października, w rejonie tyskiej dzielnicy Cielmice, przy drodze krajowej nr 1. Zauważył je tam spacerujący mieszkaniec, o czym niezwłocznie zaalarmował Nadleśnictwo Kobiór.

- Żubry uciekły prawdopodobnie we wtorek. Jak na razie żadnego z osobników nie udało się złapać, ani zlokalizować. Mamy informację, że były widziane trzy żubry - samce na śródleśnej łące w okolicy tyskich Cielmic. Jest to niepokojące, bo to teren znacznie oddalony od rezerwatu w Jankowicach – mówiła dla portalu tychy.info Elżbieta Wójtowicz, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.

- Żubry wychodzą poza rezerwat, mimo że jest on ogrodzony i jest to normalny stan rzeczy. Częściej zdarza się to w okresie letnim, kiedy samice są w okresie wycieleń, wówczas wychodzą poza rezerwat, cielą się i potem wracają z cielakami do stada – dodała.

Apel leśników, aby się nie zbliżać do żubrów

"Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Tychów i okolic, by w przypadku napotkania żubrów, pod żadnym pozorem nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Nadleśnictwa Kobiór - nr tel. 32 218 81 81 lub zgłoszenie tego faktu pod numerem alarmowym 112" - zaalarmowała na swoim profilu facebookowym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Dorosły żubr może być niebezpieczny dla człowieka.

Trzy samce ważące po ok. 600 kg opuściły teren swojej ostoi, obejmującej teren 750 ha lasu, najprawdopodobniej w poszukiwaniu przysmaków, którymi są m.in. żołędzie i kasztany.

Śląskie żubry na południu Europy

Jak informuje "Polsat News", w minionym tygodniu Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach wysłał żubry na Półwysep Iberyjski. Do zagrody w Andaluzji pojechało dziewięć zwierząt - cztery byki i pięć krów.

Przekazanie zwierząt do Hiszpanii odbywa się w ramach realizacji projektu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe", którego jednym z głównych celów jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra w Polsce i Europie.

Źródło: WP, Polsat News, tychy.info