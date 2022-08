10 mln turystów w Chorwacji. Polacy w czołówce

Tak jest w przypadku wielu Polaków, którzy, gdy raz wybiorą ten kraj na urlop, chcą tam wracać co roku. Odkrywają kolejne miasta czy wyspy i zabierają ze sobą znajomych lub rodziny. - Nasi goście co roku dostrzegają nowe walory w chorwackiej ofercie turystycznej. W tym roku oddano do ruchu most Pelješac, co skróciło podróż samochodem na dalekie południe, a sam most stał się atrakcją turystyczną - dodaje pani minister.