Bilety kolejowe za złotówkę. Jest jeden warunek

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo bilet z Warszawy do Krakowa czy do Trójmiasta można na ten jeden dzień kupić za 49 zł. Promocyjne ceny łączą się z ulgami ustawowymi, dzięki czemu osoby do nich uprawnione, m.in. studenci czy uczniowie, mogą podróżować jeszcze taniej.