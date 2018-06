"Błękitna Flaga". Sprawdź, jakie plaże w Polsce mają w tym roku najwyższe standardy bezpieczeństwa

Wakacje już za pasem i zapewne większość z was zastanawia się, które z polskich kąpielisk wybrać na tegoroczny wypoczynek. Certyfikaty "Błękitnej Flagi” na 2018 r. zostały już przyznane. Zobaczcie, które plaże spełniają wakacyjne standardy.

To prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie przyznawane kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Decyzję o przyznaniu błękitnej flagi podejmuje międzynarodowe jury w Kopenhadze . Na poziomie krajowym zadanie udzielania rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi przydzielone zostało jury Krajowemu. Kryterium błękitnych flag obowiązuje w Europie, ale także w bardziej odległych zakątkach Ziemi, jak np. w Maroko , Nowej Zelandii czy na Karaibach. Co ciekawe, Błękitne Flagi przyznawane są tylko na jeden sezon , a poddawanie się rygorystycznym kontrolom jest obowiązkowe każdego roku. Standardy czystości są nieustannie podnoszone, a zatem z każdym sezonem coraz trudniej o to prestiżowe wyróżnienie.

W 2018 roku Błękitne Flagi zostały przyznane 23 polskim kąpieliskom. 12 kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i 11 w pomorskim. W samym Gdańsku międzynarodowy certyfikat najwyższych standardów otrzymało sześć kąpielisk. Są to plaża Jelitkowo, Molo Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo oraz Orle. Flagi otrzymały także kąpieliska w Sopocie, Gdyni, Władysławowie, Jastrzębiej Górze oraz Ustce . W województwie zachodniopomorskim są to: Kąpielisko w Zieleniewie nad Jez. Miedwie, Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, Świnoujście , Międzyzdroje , Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Pustkowo, Dźwirzyno, Grzybowo i Łazy.

Wyróżnione kąpieliska powinny spełniać kryteria z zakresu jakości wody, działań na rzecz edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług. Jedynym miastem, któremu udało się nieprzerwanie po raz trzynasty uzyskać certyfikat Błękitnej Flagi jest Świnoujście . Zapytaliśmy władze miasta, w jaki sposób świnoujskie plaże są co roku przygotowywane do tego konkursu.

- Głównym kryterium certyfikatu Błękitnej Flagi jest monitoring wody – mówi Anna Kryszan , dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu - badania są wykonywane minimum raz na dwa tygodnie. Wyznaczone są także określone miejsca poboru, których ściśle się trzymamy, aby zachować ciągłość tych badań. W Błękitnej Fladze chodzi także o czystość, działania na rzecz ochrony środowiska, o promocję informacji dotyczących ochrony środowiska. Wykorzystujemy urządzenie do przesiewania piasku tzw. BeachTech , oczyszczające plażę z nieorganicznych odpadów. Prowadzona jest również zbiórka śmieci, rozstawiane są kosze na śmieci (w tym roku 150) . Istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpielisk, Na każde 400 m kąpieliska wymagana jest łódź ratunkowa, wieże ratunkowe rozstawione są co 100 m. , a na każdą wieżę przypada 3 ratowników. Ponadto każde wejście na plażę jest oznakowane - dodaje.

- Posiadamy także quady, do przemieszczania się po plaży w razie wypadku. Przystąpiliśmy w tym roku do akcji Korytarz Życia i oczekujemy, że parawany będą rozstawione min. 5 m. od brzegu wody. Mamy ustalone miejsca, w których poszkodowani mogą być przetransportowani do karetek. Przy centrum ratowników położona jest kładka , rozciągająca się na całej szerokości plaży oraz wózek, na którym osoba niepełnosprawna może zażyć kąpieli. Są także do wejść na plaże zrobione wjazdy dla wózkowiczów. W sezonie wakacyjnym również przy centrum ratowników odbywa się niesamowita atrakcja, to są darmowe zajęcia z fitnessu, prowadzone codziennie o godz. 12:00. Można je nawet podejrzeć na naszej kamerze internetowej – komentuje Anna Kryszan.