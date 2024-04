Brytyjczycy zachwyceni polskimi Malediwami. "Tanie piwo i lazurowa woda"

Brytyjczycy coraz chętniej odkrywają Polskę, do czego zachęca ich m.in. szeroka oferta tanich lotów. Najchętniej latają do Krakowa, ale nie ograniczają się do zwiedzania samego miasta, tylko wypuszczają na coraz dalsze wycieczki. W związku z tym w brytyjskich mediach można znaleźć coraz więcej informacji o Polsce. Ostatnio "The Sun" zachwycił się "polskimi Malediwami".