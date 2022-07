Brytyjski dziennik poleca Polskę na urlop. "To podniesie prestiż"

Brytyjski dziennik "The Guardian" zachęcał niedawno do wizyt w Polsce. Wychwalał zalety Warszawy, Krakowa i Gdańska. Jak podkreślono w artykule, nasz kraj warto odwiedzić nie tylko ze względu na ciekawe atrakcje. Teraz jest to również sposób na wsparcie heroicznych wysiłków Polski na rzecz pomocy Ukrainie. - Trójmiasto co roku przyciąga wielu turystów. Dodatkowa promocja posłuży zwiększeniu zasięgów i podniesie prestiż - mówiła w programie "Newsroom" Monika Sikorska, dziennikarka WP.

