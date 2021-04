Dwie Wielkanoce w jednym roku. To już się kiedyś zdarzyło

Gdyby okazało się, że już za kilka dni mamy ponownie celebrować Triduum Paschalne. Jak byłaby nasza reakcja? Śmiech, niedowierzanie, ktoś na pewno pomyślałby, że to primaaprilisowy żart. Zastanawiając się jednak głębiej okazałoby się, że to na pozór niedorzecznie postawione pytanie wcale nie jest całkowicie oderwane od rzeczywistości.

Wynikało to z faktu, iż Chrystus[…] został złożony w ofierze jako nasza Pascha(l Kor 5,7). Stąd część uczonych wyciągała wniosek, że należy czcić dzień jego śmierci krzyżowej. Odmiennego zdania był Zachód, który opowiadał się za celebrowaniem zmartwychwstania, a co za tym idzie, przesuwał obchody na dzień po święcie Paschy. Na tym nie koniec komplikacji.

W VI wieku znane były co najmniej dwie rachuby czasu, według których wyznaczano daty świąt ruchomych: aleksandryjska i rzymska. Ta pierwsza zalecała stosowanie 19-letniego cyklu księżycowego, po upływie którego fazy księżyca przypadają na te same dni kalendarza słonecznego. Ta druga mówiła początkowo o cyklu 16-letnim, a następnie o 84-letnim. Stąd pojawiały się różne terminy obchodów Wielkanocy.

Stąd niejednokrotnie na przełomie IV i V wieku Rzym ustępował Aleksandrii , by dostosować się do postanowień soboru nicejskiego i celebrować święta w jednym terminie.

Za pontyfikatu papieża Leona I (440-461) doszło do kolejnej zmiany w obliczaniu daty Wielkanocy. Biskup Rzymu zobowiązał archidiakona Hilarego (późniejszego papieża), by dokonał korekty zachodniej rachuby paschalnej. On natomiast zwrócił się o pomoc do Wiktoriusza z Akwitanii, który w 457 roku zaprezentował nowe tablice do obliczania daty świąt Wielkiej Nocy na najbliższe 532 lata.