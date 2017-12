Egipt – pierwszy wybór Polaków. Zimowe wakacje: oferty last minute

Gdzie najlepiej wybrać się na zimowy urlop last minute? Oczywiście, że do Egiptu. Przygotowaliśmy przegląd najlepszych ofert na koniec 2017 i początek 2018 roku. Wycieczki siedmiodniowe można zarezerwować za mniej niż 1100 zł.

Piramidy to znak rozpoznawczy Egiptu (Pixabay.com)

Starożytny Egipt – pogoda w turystycznym raju

Egipt charakteryzuje się klimatem zwrotnikowym, skrajnie suchym, czyli praktycznie bez opadów deszczu. Podczas polskiej zimy w Egipcie opalimy się, ale nie przegrzejemy. Najlepiej zadbać jednak o nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym i uzupełniać płyny na bieżąco. W ciągu dnia doświadczymy tutaj nawet 25 st. C, nocą natomiast temperatura w Egipcie spada do ok. 16 kresek powyżej 0. Morze pozostaje wciąż niezwykle ciepłe, dorównując temperaturą powietrzu. Latem zwiedzanie jest tutaj dość uciążliwe ze względu na dokuczliwe upały, zwłaszcza na terenach pustynnych, tak chętnie odwiedzanych zimą w trakcie wypraw jeepami czy autokarami.

Pixabay.com Podziel się

Egipt – last minute Hurghada na grudzień i styczeń

Niewiele jest tak lubianych przez Polaków i chętnie odwiedzanych zimą miejsc. Hurghada to jeden z najpopularniejszych kurortów nadmorskich w kraju. Miejscowość długo służyła za osadę rybacką, a w latach 80. w pierwszej linii brzegowej przy plażach zaczęto wznosić pierwsze hotele. Perełki budowano również w stylu ”Baśni tysiąca i jednej nocy” oraz na sztucznych wyspach – kompleks zwany egipską Wenecją. Szalenie popularne są w regionie wycieczki na pustynię, gdzie świat Beduinów poznaje się chociażby na przejażdżce wielbłądem i podczas nocowania w namiocie. Wygodniej podróżuje się jednak terenówką, buggy albo quadem.

Pixabay.com Podziel się

Turyści uwielbiają nurkowanie na wybrzeżu Egiptu, organizowane przez liczne bazy nurkowe np. przy wyspie Giftun bądź w niedalekiej Zatoce Makadi (ok. 40 km). Znajdziemy tutaj najciekawszą w Egipcie rafę koralową oraz zatopione wraki. Obok przepływają manaty, krowy morskie, rekiny wielorybie i żółwie morskie. Warto również wybrać się w rejs łodzią podwodną albo jachtem ze szklanym dnem, przez które widać bogactwo egipskiego świata podwodnego, a także do Dolphin World, parku wodnego z akwarium (główna atrakcja to delfiny i foki), idealnego dla rodzin z dziećmi.

Pixabay.com Podziel się

Ciekawe oferty w Hurghadzie Hotel Palm Beach w Hurghadzie to wspaniała oferta taniego lat minute Egipt na styczeń. W cenę wliczone są przeloty z jednego z lotnisk w Polsce oraz tydzień zakwaterowania z pełnym pakietem.

Podobne rozwiązanie proponuje hotel Hawaii Riviera Aqua Park (ex. Festival). To komfortowe all inclusive bezpośrednio przy egipskiej plaży w kurorcie Hurghada. 7 dni kosztuje tylko 1099 zł.

W Hurghadzie wyróżnia się hotel Aladdin Beach. Dobrze skomunikowany obiekt jest wspaniale położony w cichej okolicy, sprzyjającej relaksowi.

Egipt - Sharm el Sheikh zimą: tanie last minute na styczeń

Sharm el Sheikh jest perłą egipskich kurortów, zwaną Złotym Przylądkiem, usytuowaną ok. 100 km od Hurghady. Udane połączenie europejskich oraz arabskich klimatów sprawia, że z atrakcji turystycznych Sharm el Sheikh z powodzeniem od lat korzystają turyści z całego świata. Miejsce promowane jest przez władze pod hasłem Odpoczywaj, pływaj i baw się! W mieście można zaszaleć nocą w licznych dyskotekach i nocnych klubach czy kasynie. Sharm el Sheikh to także mekka miłośników sportów wodnych, głównie windsurferów, kitesurferów, nurków, fanów snorkelingu i wodnych paralotniarzy. Trzy zatoki Sharm el Sheikh tworzą doskonałą bazę dla spragnionych słońca przez cały rok plażowiczów i dysponują świetną infrastrukturą.

Pixabay.com Podziel się

Mamy możliwość wybrania się stąd na całodniowe wycieczki ze zwiedzaniem Kairu, Gizy, na Górę Mojżesza bądź do Klasztoru św. Katarzyny. Nad pustynią w Egipcie organizowane są natomiast loty balonami, będące idealną okazją do zaplanowania romantycznych oświadczyn.

Z Sharm el Sheikh warto wybrać się do Parku Narodowego Ras Muhammad na przylądku na riwierze Półwyspu Synaj. Teren ten objęto ochroną w 1983 roku jako park morski regionu Morza Czerwonego z przeszło tysiącem gatunków ryb i 220 gatunkami koralowca. Kusi także Rezerwat Nabk w Zatoce Akaba, w którego prowadzeniu pomagają Beduini. Usytuowany jest na długości prawie 50 km, a charakteryzują go ciekawe namorzyny oraz piękna rafa koralowa Al-Dżarkana.

Pixabay.com Podziel się

Oferty w Sharm el Sheikh Znaleźliśmy świetną ofertę last minute Egipt styczeń! Pięciogwiazdkowy hotel Oriental Resort w Sharm el Sheikh położony jest w rozległym, zadbanym ogrodzie, tuż przy ładnej plaży z pomostem, z widokiem na wyspę Tiran.

Polecamy również hotel El Faraana Heights w Sharm el Sheikh z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie bądź portu lotniczego w Katowicach. Prywatna, piaszczysta plaża posiada własną rafę koralową, a obiekt dysponuje basenem ze sztuczną falą oraz plażą.

Kolejnym godnym odwiedzenia resortem jest hotel Otium Aloha (ex. Shores Aloha). Tygodniowe wakacje w Egipcie w Ras Um El Sid o połowę taniej.