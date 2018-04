Egipt, Tunezja i Bułgaria. Miejsca idealne na wakacje z dzieckiem

Wakacje z dzieckiem nie muszą kojarzyć się z męczącym planowaniem, nudzącym się na wczasach maluchem i złym humorem. Sprawdź, gdzie warto wybrać się całą rodziną, żeby nie przepłacić i przywieźć wspaniałe wspomnienia z wypadu nad ciepłe morze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wakacje z dziećmi nad ciepłym morzem - idealny plan! (Shutterstock.com)

Gdzie pojechać z dzieckiem?

Przy wyborze kierunku na wyjazd na wczasy z dziećmi latemwarto zwrócić uwagę na atrakcyjność oferty pod kątem możliwości uczestnictwa w lokalnych rozrywkach, długość lotu, niewielką odległość hotelu od lotniska oraz cenę i ewentualne zniżki. Istotna jest także pewna pogoda, kuchnia na miejscu, animacje, rodzinne pokoje i oczywiście bezpieczne otoczenie.

Z ulubionych kierunków na rodzinne wakacje najbardziej dostępne cenowo i niedrogie pozostają Egipt, Tunezja oraz Bułgaria. Wszystkie dostępne samolotem, z urozmaiconym hotelowym menu i ciekawą ofertą rozrywkową dla dzieciaków w każdym wieku.

Egipt - wakacje z dziećmi dla całej rodziny

Egipt to całoroczny hit wśród turystów z Europy, ze świetną infrastrukturą i zapleczem noclegowym. Polacy uciekają na wakacje do Egiptu poplażować, korzystać z kąpieli w ciepłym morzu, zwiedzać oszałamiające zabytki i szarżować po pustyni. Tydzień w czerwcu (z all inclusive) kosztuje od 1369 zł za osobę.

Wczasy w kraju faraonów to świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi właśnie ze względu na pewną pogodę oraz całą masę atrakcji dla najmłodszych (rodzice również nie mają kiedy się tutaj nudzić). W Egipcie wybierajmy spore i znane kurorty nadmorskie, gdzie prawie każdy z obiektów hotelowych usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej, często z prywatną plażą, z bezpłatnym serwisem plażowym. Odległości są niewielkie, a do centrum zazwyczaj zewsząd blisko, choć początkowo łatwo się zgubić na ogromnych terenach należących do kompleksów. Te najlepsze z nich dysponują własnymi aquaparkami, ładnymi basenami, licznymi zjeżdżalniami dla dzieci, ofertą sportową dla najmłodszych, specjalnym karaoke czy jazdą konną. Kluby i wykwalifikowana kadra opiekunów pozwoli za to dorosłym bezproblemowo znaleźć w Egipcie całkiem dużo czasu dla siebie.

Tunezja - wczasy za niewielkie pieniądze

Tańszych ofert na tygodniowy rodzinny wypoczynek przez cały rok niż w Turcji raczej nigdzie nie znajdziemy. Dodatkowo nierzadko na terenie należącym do hotelu będzie okazja spróbować sił w windsurfingu, żeglarstwie, minigolfie, tenisie, pojeżdżenia na rowerach i wspólnego oddania się rodzinnym rozrywkom.

Wybierając bezpośrednie loty (przykładowo z Warszawy, Poznania, Katowic czy Gdańska) z transferami z lotniska i komfortową formułę all inclusive, za 7-dniowe wczasy w Tunezji zapłacimy od 1380 zł za osobę.

Większe z miejscowości są bardzo dobrze skomunikowane z okolicą, można więc śmiało podróżować z maluchami do najciekawszych miejsc w regionie czy na samodzielnie zorganizować wycieczki, jednocześnie nie przepłacając za połączenia autobusowe. Dodatkowo przystanki najczęściej znajdują się bezpośrednio przed wejściami do największych obiektów hotelowych, co jest wygodnie podczas wyjazdu z małymi dziećmi.

Latem w tym kraju będzie bardzo gorąco, nie zapominajmy więc o kremach z bardzo wysokimi filtrami UV, nakryciach głowy i piciu dużej ilości płynów.

Czerwiec w Tunezji to temperatury rzędu 33 st. C w ciągu dnia i 18 w nocy, lipiec i sierpień natomiast przyniosą nawet 37-stopniowe upały. Woda morska nagrzewa się do 25-27 st. C, co przy 11 godzinach pełnego nasłonecznienia stwarza idealne warunki do morskich kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Bułgaria - Słoneczny Brzeg wciąż kusi

Ciepła Bułgaria od lat przyciąga tłumy turystów. Szalenie popularny Słoneczny Brzeg jest idealną destynacją na rodzinne wakacje. Króciutki lot z najważniejszych polskich miast, ogromna ilość słońca, śliczne, szerokie i piaszczyste plaże stwarzają wspaniałe warunki do familijnego odpoczynku. Przy brzegu morze jest płytkie, bardzo ciepłe, a wejście łagodne i niekamieniste, co stanowi świetne rozwiązanie przy najmłodszych pociechach.

Shutterstock.com Podziel się

W Bułgarii latem jest dosyć sucho, lecz nie ma męczących upałów, a dodatkową ochłodę znajdziemy w basenach, aquaparkach oraz na zjeżdżalniach wodnych. Większość obiektów hotelowych znajdziemy bezpośrednio przy plażach, co jest wygodne dla większych rodzin. Tydzień w czerwcu (z all inclusive) kosztuje już od 1199 zł za osobę.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl