Ewangeliści, prostytutki i cud świata. Niesamowite miejsce przyciąga jak magnes

Tu marynarze przypływali po uciechy fizyczne i ewangeliści tworzyli swoje pisma. Mieszkała tu zarówno Kleopatra, jak i matka Jezusa Maryja. Cesarzowie rzymscy urządzali tu huczne imprezy, a święty Jan w tym czasie pisał swoją ewangelię. Jeśli dodać do tego imponującą bibliotekę i równie imponujący dom publiczny, to znaczy, że jesteśmy w Efezie, jednym z najpotężniejszych miast starożytności. Podczas wakacji w Turcji, to punkt obowiązkowy do odwiedzenia.