Hiszpanie znaleźli sposób na turystów. Policja nie ma litości

Bunt mieszkańców Hiszpanii przeciwko turystom rozpoczął się już pewien czas temu i stale przybiera na sile. Protesty na plażach w popularnych kurortach, oblewanie wodą urlopowiczów i wykrzykiwanie obraźliwych haseł - to niestety staje się codziennością. "Tourist go home" (turyści do domu) - to hasło, które Hiszpanie powtarzają bardzo często.