Kilkuset podróżnych uwięzionych w pociągu z zepsutą klimatyzacją. Wybijali szyby w oknach wagonów

Ewakuacja po kilku godzinach koszmaru

Ostatecznie pasażerowie zostali ewakuowani z pociągu ok. godziny 23. Część z nich spędziła noc w pociągu z klimatyzacją, bo nie mieli jak dotrzeć do celu swojej podróży, m.in. do Amsterdamu i Brukseli. Przewoźnik - firma Thalys - zapewnił im jedzenie, wodę, poduszki i koce. Wszyscy wyjechali z Paryża następnego dnia rano.