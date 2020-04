Koronawirus w Indiach. Żółwie oliwkowe mają szansę na odbudowanie swojej populacji

Jednak, jak poinformował Indyjski Departament Leśnictwa, cytowany przez dziennik "The Times of India", na początku kwietnia pojawiło się znacznie więcej osobników. Tylko jednego dnia na plażę Rushikulya wyszło ich ok. 70 tys. Zważywszy na to, że samica może znieść jednorazowo ok. 100 jaj, jest nadzieja, że populacja żółwi oliwkowych zwiększy się.